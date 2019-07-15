الطيران المدني يعلن تفعيل رخصة شركات السفر والسياحة في العراق بعد توقف ٢٨ سنة

2019/07/15 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … عقدت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، اجتماعا مع اتحاد الناقلين الجويين الدولي (IATA)وبحضور اتحاد شركات السفر والسياحة في العراق، لمناقشة إعادة تفعيل برنامج ترخيص (IATA) لشركات السفر والسياحة في العراق الذي توقف منذ عام ١٩٩١.وقال مدير عام السلطة علي خليل في بيان ان “هذا البرنامج سيمّكن شركات السفر والسياحة […]

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