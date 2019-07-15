رئيس نادي الرمادي يشكو سوء ضيافة ادارة الصناعة

2019/07/15 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عبر رئيس نادي نادي الرمادي، عصام الدخيل، عن استيائه من سوء استضافة ادارة نادي الصناعة لمنافسات الدور التأهيلي من دوري الدرجة الاولى للدوري الممتاز.وقال الدخيل في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “ادارة نادي الصناعة لم توفر السكن الملائم لوفد نادي الرمادي المشارك في الدور التأهيلي للدوري الممتاز”.واوضح أن “ادارة نادي الصناعة وفرت فندقاً […]

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