المالكي يتلقى اتصالاً هاتفياً من مسعود بارزاني

2019/07/15 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

تلقى الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تلقى المالكي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، قدم من خلاله التهاني بمناسبة انعقاد الموتمر السابع عشر لحزب الدعوة الاسلامية واعادة انتخابه أميناً عاما للحزب”.





وأعرب المالكي، عن “شكره امتنانه عن الاتصال وتقديم التهاني” ، مؤكدا “تطلعه الى العمل والتعاون المشترك بين جميع الاطراف من اجل تعزيز المسيرة الديمقراطية في العراق”.





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