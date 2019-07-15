بالوثيقة.. نواب يطالبون باستبدال مفتش عام مؤسسة الشهداء

2019/07/15 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

طالبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستبدال مفتش عام مؤسسة الشهداء.

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