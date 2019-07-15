2019/07/15 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الاثنين عن مقتل 8 عناصر من تنظيم داعش وضبط عملة امريكية وسورية عائدة لهم في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان اليوم، ان القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين نفذت عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية بإسناد جوي ، وقد تم قتل ٧ إرهابيين بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي ، فيما قتلت القوة المنفذة للواجب إرهابيا ثامنا خلال عملية تفتيش".

واضاف البيان ان القوات عثرت على عجلة نوع" بيك اب دبل قمارة عذاري ودراجتين ناريتين مدمرة، و٨ أجهزة موبايل غير صالحة ، ومسدس ٩ ملم وكاميرة عاطلة، و٤ بنادق و٩ مخازن غير صالحة، فضلا عن (181)ورقة من فئة 100$ امريكي صالح للتداول و(73)ورقة أخرى غير صالحة وورقة سورية فئة (500) ليرة"، منوها الى ان وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات العراقية تعلن قتل 8 عناصر من داعش وضبط عملة امريكية وسورية بحوزتهم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات العراقية تعلن قتل 8 عناصر من داعش وضبط عملة امريكية وسورية بحوزتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).