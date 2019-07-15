هل يدعم العراق مساع فلسطين

2019/07/15 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- محمد وذاح

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، الى العراق على رئيس وفد وزاري من الحكومة الفلسطينية، في سعي الحكومة الفلسطينيّة الجديدة

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