2019/07/15 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، نرحيل 33 من أطفال المتهمات الروسيات بالانتماء لداعش الى روسيا.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تعمل عبر الدائرة القانونية بجهد عال مع الجهات المُختصة وهي مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والأجهزة الأمنية لحسم ملف ترحيل أطفال الدواعش إلى بلدانهم”.

وأضافت، انها “استثمرت اللقاءات الثنائية، وتوجيه البعثات العاملة في الخارج إلى دعوة جميع الدول التي لديها رعايا مُنضمين لتنظيم داعش الإرهابي من نساء وأطفالهن وأحداث ممن انتهت مُدة محكوميتهم أن تُنسق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسية لأجل استلامهم؛ وهو ما يعكس رغبة السلطات العراقـية الجادة، والحقيقـية بالتعاون الكامل في هذا الصدد”.

وذكرت الخارجية، انه “بالتنسيق مع السفارة الروسية لدى بغداد قامت السلطات العراقية بترحيل 33 طفلا من أطفال المتهمات الروسيات إلى جمهورية روسيا الاتحادية في 10/7/2019، إذ جرت هذه العملية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يخصُ التأكُد من رعويتهم، وتوفير الضمانات القانونية لحماية حُقوقهم”.

وأشارت الى انها “كانت قد شاركت في عدد من عمليات ترحيل الأطفال من مختلف الجنسيات، وعددهم 473 ومنها الروسية والطاجيكية والأذرية والألمانية والفرنسية والجورجية والبيلاروسية والفنلندية والأوكرانية والتركية”.

ودعا البيان، جميع الدول الى “تكثيف الجُهُود لاستلام رعاياها المنخرطين ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي من الأطفال المُودعين مع أمهاتهم المحكومات لدى دوائر الإصلاح العراقي، إضافة إلى الأحداث الذين انتهت مُدة محكوميتهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية العراقية تعلن ترحيل 33 من أطفال الروسيات المنتميات لداعش بالاضافة الى احداث) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية العراقية تعلن ترحيل 33 من أطفال الروسيات المنتميات لداعش بالاضافة الى احداث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).