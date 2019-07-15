اتحاد الكرة يعلن مباريات الجولة قبل الاخيرة من الدوري الممتاز

2019/07/15 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، مواعيد مباريات الجولة 18 من المرحلة الثانية (قبل الاخيرة) من الدوري الممتاز.

يشار الى ان فريق الشرطة توج بلقب الدوري قبل نهايته بجولتين.

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