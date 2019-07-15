بعد توقف دام ٢٨ عاما.. الطيران المدني تناقش منح تراخيص IATA

2019/07/15 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للسلطة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" عقدت سلطة الطيران المدني العراقي اجتماعا مع اتحاد الناقلين الجويين الدولي (IATA) وبحضور اتحاد شركات السفر والسياحة في العراق، لمناقشة إعادة تفعيل برنامج ترخيص (IATA) لشركات السفر والسياحة في العراق الذي توقف منذ عام ١٩٩١".وقال مدير عام السلطة، علي خليل، ان" هذا البرنامج سيمّكن شركات السفر والسياحة العراقية من الاستفادة من السوق العالمية للطيران".واضاف، انه" سيرتقي بمعايير عمل هذه الشركات بالشكل الذي ينعكس ايجابا على تطور إجراءات الطيران في العراق وتقديم الخدمات التجارية العالمية لشركات الطيران والمسافرين للوصول إلى مستويات مقبولة لهذه الشركات".وأكد خليل، على ان" سلطة الطيران المدني تنسق حاليا مع الجهات المعنية لتطبيق هذا البرنامج خلال المرحلة المقبلة".انتهى..م.م

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