الحكيم: الاعتداء على ديوان الوقف الشيعي استهداف للدولة ومؤسساتها (فيديو)

وطالب الحكيم، "الحكومة بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وكشف نتائج التحقيق امام ابناء شعبنا ليشعر الرأي العام بمزيد من الاستقرار والطمأنينة من ان مسارات تدعيم السلم والامن تسير بالاتجاهات الصحيحة"، مجددا تمنياته للموسوي بالسلامة والتوفيق في اداء مهامه".
من جهته دعا رئيس ديوان الوقف الشيعي "قوى الموالاة والمعارضة للتآزر والتعاون في حفظ هيبة الدولة واحترام القانون"، فيما ثمن الحكيم "مشاعره وتمنياته الطيبة لتيار الحكمة الوطني بعد خروجه واعلانه تشكيل المعارضة الوطنية البناءة".وصدر ديوان الوقف الشيعي، الخميس، بيانا بشأن "الاعتداء" على دار رئيس الديوان السيد علاء الموسوي، فيما حمل ديوان الوقف الشيعي في بيان اصدره لاحقا، الحكومة والجهات الأمنية مسؤولية توفير الأمن لكافة المواطنين والدوائر الحكومية والعاملين فيها من سطوة ما وصفها بـ "المجموعات المسلحة السائبة".
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