2019/07/15 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن محافظة البصرة الدكتور جمال المحمداوي ، وزارة الصحة بفتح مركز لاستيعاب البالغين المصابين بأمراض الدم الوراثية في البصرة وذلك لازدياد عدد الحالات المسجلة الى (2200) حالة .وشدد ، على ضرورة توفير الاحتياجات والادوية الضرورية التي لم يتم تزويد المركز بها رغم المخاطبات المتكررة منها ( Xyntha vail 500 IU) مع العرض …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحمداوي يطالب بفتح مركز لاستيعاب المصابين بأمراض الدم الوراثية في البصرة النعيم نيوز.

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