وفد من حكومة كردستان يزور بغداد غداً الثلاثاء

2019/07/15 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اعلن رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بازراني، اليوم الاثنين، ان وفدا رفيعا من حكومته سيزور العاصمة الاتحادية بغداد غدا الثلاثاء.وقال بارزاني خلال الاجتماع الاول مع فريقه الحكومي اليوم، ان “وفدا رفيع المستوى من حكومة الاقليم سيزور بغداد غدا للتعبير عن النوايا الحسنة، ولإجراء حوارات بشأن ايجاد حل ملائم للخلافات العالقة بين اربيل وبغداد ضمن اطار الدستور”.

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