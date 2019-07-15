الخارجية تعلن أعداد الاطفال المرحلين من العراق لبلدانهم

2019/07/15 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إحصائية رسمية لعدد الأطفال من ذوي داعش المرحلين من العراق الى بلدانهم الأصلية.وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحَّاف في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه “تعمل وزارة الخارجيّة عبر الدائرة القانونية بجهد عالٍ مع الجهات المُختصَّة، وهي مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والأجهزة الأمنيّة لحسم ملفّ ترحيل أطفال الدواعش إلى بلدانهم”.

وأضاف “قد استثمرت قيادة الوزارة اللقاءات الثنائيّة، وتوجيه بعثاتنا العاملة في الخارج إلى دعوة جميع الدول التي لديها رعايا مُنضمّين لداعش الإرهابيّ من نساء وأطفالهن وأحداث ممّن انتهت مُدّة محكوميتهم أن تُنسّق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسيّة لأجل استلامهم؛ وهو ما يعكس رغبة السلطات العراقـيَّة الجادّة، والحقيقـيّة بالتعاون الكامل في هذا الصدد”.

وتابع انه “وبالتنسيق مع السفارة الروسية لدى بغداد قامت السلطات العراقية بترحيل 33 طفلاً من أطفال المتهمات الروسيات إلى جمهورية روسيا الاتحادية في 10/7/2019، إذ جرت هذه العمليّة بعد اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة فيما يخصُّ التأكُّد من رعويتهم، وتوفير الضمانات القانونيّة لحماية حُقوقهم”.يشار الى أنَّ وزارة الخارجيّة كانت قد شاركت في عدد من عمليّات ترحيل الأطفال من مختلف الجنسيّات، وعددهم {473} ومنها: (الروسيّة, والطاجيكيّة, والأذريّة, والألمانيّة, والفرنسيّة, والجورجيّة, والبيلاروسيّة, والفنلنديّة, والأوكرانيّة, والتركيّة).وبهذا الصدد دعت وزارة الخارجيّة جميع الدول إلى تكثيف الجُهُود لاستلام رعاياها المنخرطين ضمن صفوف داعش الإرهابيّ من الأطفال المُودَعين مع أمهاتهم المحكومات لدى دوائر الإصلاح العراقية, إضافة إلى الأحداث الذين انتهت مُدَّة محكوميتهم.

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