ماي تهاجم ترامب وتصف تغريداته الأخيرة بـ”غير المقبولة”

2019/07/15 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الاثنين، تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعا فيها نائبات ديمقراطيات في الكونغرس إلى “العودة من حيث أتين”، بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”.وقال المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية للصحفيين إن ماي تعتبر “اللغة التي تم استخدامها للحديث عن أولئك النساء غير مقبولة على الإطلاق”.وكان ترامب […]

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