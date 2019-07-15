مسلحون في كردستان يدعمون «البيض» الإيراني

2019/07/15 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشف #النائب عن #حركة “التغيير” في برلمان اقليم #كردستان #دابان_محمد، عن #تهريب #البيض الإيراني والتركي إلى #الأسواق_العراقية، بمساعدة مسلحين تابعين لمسؤولين في الإقليم.وبحسب وثيقة صادرة […]

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