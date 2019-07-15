العراق والبحرين يبحثان التعاون المشترك بمحاربة الإرهاب والقضاء على خلاياه النائمة

2019/07/15 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العراق والبحرين التعاون المشترك بمحاربة الإرهاب والقضاء على خلاياه النائمة.واشار بيان لوزارة الدفاع , الى ان وزيرها نجاح الشمري التقى اليوم الاثنين سفير مملكة البحرين صلاح علي المالكي “.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين العراق والمملكة البحرينية خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والقضاء على خلاياه النائمة”./انتهى

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