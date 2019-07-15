2019/07/15 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود فيلم "قناص أمريكي " دعاية خطيرة تهدف إلى تبييض صورة قاتل مجرم!!American Sniperعلي المسعودلطالما أبهرتنا السينما الأمريكية بما تقدمه من إنتاجات سينمائية ضخمة أثرت و بشكل غير مسبوق على الجمهور بمختلف أشكاله و أطيافه ، فقد أصبحت السينما الأمريكية واحدة من أكبر الوسائل الإعلامية فاعلية في صناعة فن الوهم و الخداع بغرض إستمالة الجماهير و التأثير عليهم ، من خلال تمرير رسائل معينة للش......

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