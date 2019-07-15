امال الحسين - التجربة الثورية الفيتنامية : تأسيس جيش -الحركة تتعسكر- سرد الجنرال جياب - 3

2019/07/15 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين كنت مسؤول إحدى مجموعات المكونين.يمتد مجال نشاطنا على طول منطقة هوا أن، نغوين بينه، المأهولة بأقلية مان البيض.عرفت هذه الدروس السياسية نجاحا كبيرا.وقع لي حادث لطالما أتذكره كثيرا.في يوم من الأيام، اعتقدت أنني قمت بشرح جيد للمناضلين، تطرقت خارج البرنامج المألوف، للتناقضات الأربع للظرفية العالمية.بعد آخر درس، رفع أحد العناصر الجيدة، الذي يسمى دو تهام، يده لطلب الكلمة وقال :ـ من فضلك السماح ل......

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