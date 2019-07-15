خطيب المسجد الحرام يحذر من انتشار الإلحاد بــ السعودية!

2019/07/15 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحسب دراسة أعدها معهد “غالوب” الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً فإن نسبة الإلحاد في السعودية تتراوح بين 5 و9% من مجموع عدد سكان المملكة.قال خطيب المسجد الحرام، الداعية فيصل بن جميل غزاوي، إن “موجة الإلحاد التي اجتاحت العالم شهدت تمدداً نحو بلاد المسلمين، في وقت تتزايد فيه نسبته ببلاد الحرمين خاصة خلال السنوات …

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