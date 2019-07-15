أستراليا تزيد مقاعد التدريب في كلياتها للجيش العراقي

2019/07/15 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألتقى وزير الدفاع نجاح الشمري، صباح يوم الاثنين، نظيرته الاسترالية ليندا رينولدز.

وذكر بيان للدفاع العراقية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين العراق واستراليا خاصة فيما يتعلق بالتدريب وتطوير مهارات الجيش العراقي، حيث وافق الجانب الاسترالي من حيث المبدأ على مناقشة طلب زيادة مقاعد التدريب في الكليات العسكرية الاسترالية".وأشادت رينولدز "ببطولات الجيش العراقي خلال حربه ضد الإرهاب".انتهى

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