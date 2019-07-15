إيقاف أصحاب عيادات وصيدليات غير مجازة في ميسان

2019/07/15 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة مشتركة من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة القبض وفق أمر قضائي على عدد من أصحاب العيادات والصيدليات غير المجازة في محافظة ميسان.

وذكر بيان لمفتشية الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "العملية تمت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مفادها وجود العديد من العيادات الطبية والصيدليات في محافظة ميسان تمارس أعمالها دون اجازات أو موافقات حكومية، كما أن العديد منها تبيع أدوية منتهية الصلاحية ومغشوشة".وأضاف "المفتش العام لوزارة جمال الأسدي، كلف مكتبه في ميسان بالتنسيق مع الجهات المختصة والقضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين".وأشار الى ان "مكتب المفتشية في ميسان قام باستحصال الموافقات القضائية الأصولية والتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة من أجل تشكيل قوة مشتركة لتنفيذ أمر القضاء القبض على المخالفين وضبطهم بالجرم المشهود، حيث داهمت القوة العيادات والصيدليات المخالفة والقت القبض على أصحابها، ودونت افاداتهم، ونظمت محاضر ضبط بالمبرزات التي تم ضبطها، وعرضتهم أمام قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق للبت بقضاياهم".انتهى

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