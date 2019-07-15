نقل متنقلة يابانية لتحويل الطاقة الكهربائية من مركز النجف الى الكوفة لفك الاختناقات الحاصلة بشبكات النقل

2019/07/15 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شبكة نقل الطاقة في النجف عن قيام كوادرها الهندسية والفنية بنقل المتنقلة اليابانية رقم 3 من محطة الجواهري في مركز المحافظة الى محطة قضاء الكوفة الثانوية الواقعة في مركز القضاء .وقال مدير فرع توزيع كهرباء النجف المهندس براك الشمرتي ” باشرت الكوادر الهندسية والفنية للأقسام الخطوط والقابلوات والاسناد الفني وصيانة محطات بنقل المتنقلة […]

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