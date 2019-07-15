الكعبي : قرارات تنظيم الاستيراد الغذائي هدفه حث قطاعاتنا الانتاجية على بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي

2019/07/15 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ان : قرارات تنظيم الاستيراد الغذائي هدفه حث قطاعاتنا الانتاجية على بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي .وقال الكعبي / حسب بيان لمكتبه/ خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الزراعة النيابية برئاسة النائب سلام الشمري وحضور وزير الزراعة صالح الحسني ، مع ممثلي قطاع الثروة الحيوانية لبحث الاثار […]

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