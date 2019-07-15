2019/07/15 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامناً مع الظروف الاستثنائية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تسمح لطلبة السادس الإبتدائي والثالث المتوسط الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تسمح لطلبة السادس الإبتدائي والثالث المتوسط الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).