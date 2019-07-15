2019/07/15 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت دراسة نشرتها الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم، حول مشاكل الأنهار الجليدية غير المستقرة وذوبان الجليد، أن ذوبان “الصفائح الجليدية” في القطب الجنوبي، من المحتمل أن يزيد بشكل كبير من ارتفاع مستوى سطح البحر.وحسب الدراسة، فإنه حتى لو لم يحدث المزيد من التغير المناخي في المستقبل، فمن المرجح أن تصبح طبقات الجليد في القارة القطبية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نهر متجمّد يهدد بإغراق أهم مدن العالم النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهر متجمّد يهدد بإغراق أهم مدن العالم) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهر متجمّد يهدد بإغراق أهم مدن العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).