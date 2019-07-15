وجهاء جسر ديالى يرفضون نقل مواد مشعة من البصرة الى التويثة

2019/07/15 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعرب وجهاء منطقة جسر ديالى في بغداد، اليوم الاثنين، عن رفضهم لقرار نقل مواد مشعة من البصرة الى التويثة، فيما وجه احدهم رسالة الى النائبة اكتفاء الحسناوي.وقال احد وجهاء المنطقة في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، ان “هناك نية لجلب مواد سامة ومشعة الى التويثة”، مبيناً “اننا نرفض جلب […]

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