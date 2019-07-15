المنافذ الحدودية: منفذ طريبيل يسجل ايرادا يوميا اكثر من مليار ونصف المليار دينار

2019/07/15 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع في واردات منفذ طريبيل الحدودي ليوم أمس، وصل الى مليار وتسعمائة مليون دينار.

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