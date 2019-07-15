شهداء وجرحى باعتداء ارهابي في سبع البور

2019/07/15 | 15:58

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افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانفجار دراجة نارية مفخخة نوع

(ستوتة) في منطقة سبع البور اسفرت عن استشهاد ثلاثة اشخاص وخمسة جرحى

اصاباتهم طفيفة.ولم يكشف المصدر تفاصيل أخرى عن الانفجار.

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