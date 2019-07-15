2019/07/15 | 15:58

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تفعيل رخصة شركات السفر والسياحة في العراق بعد توقف 28 سنة

عقدت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، اجتماعا مع اتحاد

الناقلين الجويين الدولي IATA وبحضور اتحاد شركات السفر والسياحة في

العراق، لمناقشة إعادة تفعيل برنامج ترخيص IATA الشركات

السفر والسياحة في العراق الذي توقف منذ عام ١٩٩١.وقال مدير عام السلطة علي خليل في بيان ان "هذا البرنامج سيمّكن شركات

السفر والسياحة العراقية من الإستفادة من السوق العالمية

للطيران".ولفت الى انه "سيرتقي بمعايير عمل هذه الشركات بالشكل الذي ينعكس

إيجاباً على تطور إجراءات الطيران في العراق وتقديم الخدمات التجارية

العالمية لشركات الطيران والمسافرين للوصول إلى مستويات مقبولة لهذه

الشركات".وأكد خليل، ان "سلطة الطيران المدني تنسق حالياً مع الجهات المعنية

لتطبيق هذا البرنامج خلال المرحلة المقبلة".

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