عضو بمجلس واسط : لا صحة لاستجواب المحافظ غدا من قبل مجلس المحافظة

2019/07/15 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى عضو مجلس محافظة واسط رئيس تحالف كلنا واسط وصفي البدري ،استجواب محافظ واسط حمد جميل المياحي من قبل مجلس المحافظة يوم غد الثلاثاء ، على خلفية الاعتداء الذي تعرض له أحد ضباط الشرطة المحلية في المحافظة .وقال البدري لمراسل وكالة وطن للأنباء ان:” تحالف كلنا واسط المؤلف من كتلتي دولة القانون والحكمة والذي […]

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