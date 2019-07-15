ايقاف أصحاب عيادات وصيدليات غير مجازة في ميسان

2019/07/15 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة مشتركة من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة القبض وفق أمر قضائي على عدد من أصحاب العيادات والصيدليات غير المجازة في محافظة ميسان.وتمت العملية / حسب بيان للمفتشية/ على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مفادها وجود العديد من العيادات الطبية والصيدليات في محافظة ميسان تمارس أعمالها […]

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