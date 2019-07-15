أوقفوا التطبيع – فاسرائيل لن ترفع لكم الكستناء من النار

2019/07/15 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / تيسير خالد… طرحت الورشة الاقتصادية التي دعت لها الادارة الاميركية واستضافتها مملكة البحرين في العاصمة المنامة بعنوان كاذب يقول ” السلام من أجل الازدهار ” اسئلة حول المدى الذي وصل اليه التطبيع بين عدد من الدول العربية وبين دولة الاحتلال الاسرائيلي .في ما مضى كان التطبيع يجري بين هذه الدول ودولة الاحتلال […]

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