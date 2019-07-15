استشهاد وإصابة شخصين بانفجار ستوتة مفخخة شمالي بغداد

2019/07/15 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني ،الاثنين، باستشهاد مواطن واصابة آخر بجروح مختلفة، بانفجار دارجة نارية نوع (ستوتة) مفخخة ضمن منطقة سبع البور.

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