رئيس كتلة بدر النيابية يتفقد مستشفى الحلة الجراحي

2019/07/15 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بابل… تفقد رئيس كتلة بدر البرلمانية حسن شاكر الكعبي ،اليوم الإثنين، مستشفى الحلة التعليمي الجراحي ، ضمن سلسلة الجولات التفقدية الى الدوائر والمؤسسات الحكومية الخدمية.واطلع الكعبي خلال الزيارة، “ميدانياً على عمل الكوادر الطبية والأجهزة الموجودة في المستشفى”.وبعدها زار، “عدداً من المرضى وجرحى الحشد الشعبي للوقوف على وضعهم الصحي عن كثب، وذلك […]

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