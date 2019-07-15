دولة القانون ينفي استجواب محافظ واسط بشأن اعتداء سيطرة اللج

2019/07/15 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفى رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة واسط، وصفي البدري، اليوم الاثنين، الاخبار التي تحدثت عن تحديد موعد لاستجواب محافظ واسط محمد المياحي بشأن

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