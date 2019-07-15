بالوثائق.. صادقون تخاطب مجلس مكافحة الفساد لتحقيق بشبهات فساد بعقود إنتاج الكهرباء

2019/07/15 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وجه عضو كتلة صادقون النيابية، النائب عدي عواد، كتاباً رسمياً الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد -الذي شكله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي-

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