ابو حالوب: لا اقصد الاساءة للفرق الاخرى

2019/07/15 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدافع نادي الزوراء محمد عبد الزهرة “ابو حالوب”، اليوم الاثنين، انه لا يقصد الاساءة من رقصاته مع جماهير النوارس بعد نهاية المباريات.

وقال “ابو حالوب”

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