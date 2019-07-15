2019/07/15 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للخلية حصل عليه موقع "الغدير"، ان" القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين نفذت عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية بإسناد جوي".وأضاف، أن" العملية اسفرت عن قتل ٧ إرهابيين بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي ، فيما قتلت القوة المنفذة للواجب إرهابي ثامن خلال عملية تفتيش".وأشار الى ان" العثور على عجلة نوع” بيك اب دبل قمارة عذاري ودراجتين ناريتين مدمرة، و٨ أجهزة موبايل غير صالحة ، ومسدس ٩ ملم وكاميرة عاطلة، و٤ بنادق و٩ مخازن غير صالحة، فضلا عن (181) ورقة من فئة 100$ امريكي صالح للتداول و(73)ورقة أخرى غير صالحة وورقة سورية فئة (500) ليرة"، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام الحربي تكشف تفاصيل العملية الامنية في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الاعلام الحربي تكشف تفاصيل العملية الامنية في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).