التربية تقرر السماح للطلبة الراسبين بهذا العدد من المواد بأداء الدور الثاني

2019/07/15 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوزارة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" هيئة الرأي التي ترأسها وزير التربية وكالة قصي السهيل، قررت السماح للطلبة الراسبين بثلاثة دروس في مرحلة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بإداء امتحانات الدور الثاني بدلاً من درسين".واشارت الوزارة في بيانها الى ان" هذا الاجراء جاء تزامنا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".انتهى..م.م

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