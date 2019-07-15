2019/07/15 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC استبعدت النائب ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، حسم قانون مزدوجي الجنسية، مشيرة الى ان مجلس النواب يتحمل مسؤولية التأخير.وقالت نصيف للمركز الخبري الوطني NNC، إن “هناك الكثير من السياسيين يملكون اكثر من جنسية، وهذا موضوع سياسي”.وتابعت “لا يوجد توجه لحسم قانون مزدوجي الجنسية”.واضافت نصيف أن “هناك من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصيف تستبعد حسم ملف مزدوجي الجنسية وتتهم “المناضلين” بعرقلة القانون المركز الخبري الوطني.

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