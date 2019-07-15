2019/07/15 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، قراراً بالسماح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس بإداء امتحانات الدور الثاني.وقالت الوزارة، في بيان، تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “هيئة الرأي التي ترأسها وزير التربية وكالة قصي السهيل قررت السماح للطلبة الراسبين بثلاثة دروس في مرحلة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بإداء امتحانات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تسمح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس بإداء امتحانات الدور الثاني وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تسمح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس بإداء امتحانات الدور الثاني) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تسمح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس بإداء امتحانات الدور الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).