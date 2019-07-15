2019/07/15 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ زار وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الاثنين، ديوان الوقف الشيعي بعد حادثة الاعتداء على مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي.وحسب بيان الداخلية الذي تلقت “كلكامش برس”، إن “علاء الموسوي كان بإستقبال الوزير واصفاً الزيارة بالمهمة في اطار تنسيق العمل المشترك”.

وبالرغم من مرور 5 ايام على الحادثة الا انه لم يصدر اي تصريح رسمي من وزير الدخلية بهذا الخصوص ، الامر الذي استغربه المراقبون والناشطون ومواقع التواصل الاجتماعي سكوت الداخلية على هذا الموضوع، مشككين بقدرة الداخلية على مجابهة الجهة التي اقتحمت المقر.

وكان رئيس الديوان قد اكد انها جهة معروفة حاولت الاستيلاء على المكان، فيما اشارت مصادر مقربة من الوقف ان المسلحين الملثمين كانوا تابعين لعصائب اهل الحق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد سيل الانتقادات لموقفه من حادثة الوقف الشيعي.. وزير الداخلية يزور رئيسه) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد سيل الانتقادات لموقفه من حادثة الوقف الشيعي.. وزير الداخلية يزور رئيسه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).