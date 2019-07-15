مفاوضات النجف مع حسن أحمد تصل لطريق مسدود

2019/07/15 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصلت المفاوضات بين نادي النجف والمدرب حسن أحمد إلى طريق مسدود، بعد الاختلاف على القيمة المالية للعقد، ما دفع أحمد للانسحاب.

وقال مصدر مقرب من الإدارة في تصريح صحفي، ان "الإدارة جلست بشكل مباشر مع المدرب حسن أحمد من أجل التعاقد بشكل رسمي لقيادة الفريق في الموسم المقبل".وأضاف: "هناك رغبة من الطرفين على التعاقد وتم الاتفاق على جميع التفاصيل لكن القيمة المالية للعقد حالت دون إبرام الصفقة".وأوضح: "الإدارة كانت جادة بإنهاء الصفقة لكن ضمن إطار المسموح من إمكانيات مالية، لكن قد تلجأ الإدارة في الأيام المقبلة إلى البحث عن خيارات أخرى لانهاء مسألة التعاقد مع المدرب من أجل الإعداد المبكر للموسم المقبل".يشار إلى أن النجف يبحث عن مدرب بعد استقالة مدربه السابق ثائر جسام ويقود الفريق حاليا المدرب الشاب جاسب سلطان.انتهى

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