استشهاد وإصابة 8 أشخاص بانفجار {ستوتة} مفخخة في سبع البور

2019/07/15 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استشهد واصيب 8 أشخاص بإنفجار دراجة نارية {ستوتة} في منطقة سبع البور شمال العاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "{ستوتة} مفخخة أنفجرت ) في منطقة سبع البور اسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح طفيفة".وأضاف انه "وفي الوقت الذي تكثف الأجهزة الأمنية جهدها الاستخباري للقبض على الخلايا النائمة؛ تطمح إلى تعاون المواطنين كافة في الإبلاغ عن الحالات المشبوهة حفاظا على الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد".انتهى

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