أكاديمية ساندهيرست البريطانية تمنح وسامها الى السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة

2019/07/15 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منحت المملكة البريطانية المتحدة وسام أكاديمية ساندهيرست العسكرية الى السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة لتفوقه بالدراسة.

وسلم مستشار الدفاع الأقدم لشؤون الشرق الاوسط، مبعوث ملكة بريطانيا الفريق جون لوريمر، الوسام الى الفريق الركن محمد حميد كاظم البياتي، إذ يعد هذا الوسام الاول الذي يمنح لضابط في الدول العربية من خريجي الاكاديمية، وذلك لتفوقه عندما كان بالأكاديمية.

وتعد أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية كلية عسكرية بريطانية عريقة تم تأسيسها عام ألف وثمانمئة واثنين ميلادية، وتعد مركز تدريب أساسي لضباط الجيش البريطاني.

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