2019/07/15 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام برنامج الدورات الصيفية للطلبة في الفقه والأخلاق وأحكام التلاوة والعقائد بمشاركة أكثر من6200 طالب وطالبة من مدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية حيث بلغت أعداد الدورات التي أقامها المكتب بحدود (82) دورة.و أقام مكتب المرجع اليعقوبي برنامج الدورات الصيفية للطلبة في الفقه والأخلاق وأحكام التلاوة والعقائد بمشاركة أكثر من6200 طالب وطالبة من مدارس الابتدائية والمتوسطة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب المرجع اليعقوبي يقيم (82) دورة في الفقه والأخلاق وأحكام التلاوة والعقائد النعيم نيوز.

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