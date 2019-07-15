جعفر الصدر سفيراً في بيروت و عبد الكريم هاشم في لندن – تفاصيل اللحظة الأخيرة

2019/07/15 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : ‏قالت مصادر متطابقة في بغداد ولندن أن الحكومة العراقية طلبت من وزارة الخارجية البريطانية قبول تعين مرشحها لمنصب سفير العراق في المملكة المتحدة – لندن عبد الكريم الهاشم مدير مكتب عادل عبد المهدي وهو رفيقه منذ اكثر من عقد و تجمعهما علاقة نسب .واضافت المصادر أن الهاشم الذي شغل منصب مدير […]

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