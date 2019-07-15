مقتل سوداني بأحتجاجات جنوب شرق السودان

2019/07/15 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ قُتل سوداني بالرصاص، بمواجهة بين محتجين وقوات الامن المدعومة من المجلس العسكري، في ولاية سنار بجنوب شرق البلاد.وقال شهود، إن "قوات الأمن المدعومة من المجلس العسكري الحاكم في السودان أطلقت النار على محتجين في ولاية سنار بجنوب شرق البلاد يوم الأحد".

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، "ارتقت روح الشهيد أنور حسن إدريس بمدينة السوكي، ولاية سنار، بعد إصابته برصاصة في الرأس من قبل ميليشيات الجنجويد".

وأضاف البيان، أن "عددا من المحتجين، الذين خرجوا في مسيرة ضد لجوء قوات الدعم السريع للعنف في مواجهة بعض احتجاجات الشوارع، أصيبوا كذلك في الواقعة ذاتها وأن بعضهم حالات خطرة".

وتدور خلافات بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية حول التفاصيل النهائية لاتفاق تقاسم السلطة قبل الانتخابات بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انقلاب عقب احتجاجات حاشدة استمرت لأسابيع.



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