السلطات السورية تفتتح نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق

2019/07/15 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن السلطات السورية فتحت نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق.

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