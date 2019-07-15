عبد المهدي لنظيره الفلسطيني: العراق يرفض اي مشروع استيطاني في المنطقة

2019/07/15 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الاثنين، رفض العراق لأي مشروع استيطاني في المنطقة، معتبراً أنه تمت مواجهة صفقة القرن "بشكل مشرف"....

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